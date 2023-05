Stadt Trier reagiert – Derzeitige “Plakatwand” am Karstadt soll Kulturschaufenster werden

TRIER. Die Schaufenster des ehemaligen Karstadt-Gebäudes verwandeln sich in den nächsten Wochen in eine Übersicht kultureller Highlights der Stadt. Kultureinrichtungen und –initiativen der Stadt präsentieren ihre Arbeit in den Fenstern des Ex-Kaufhauses in der Simeonstraße. Die Aktion kam auf Initiative von Kulturdezernent Markus Nöhl in Zusammenarbeit mit Innenstadtdezernent Ralf Britten und der City-Initiative ins Rollen. Der Gebäudebesitzer gab nun grünes Licht für die neue Präsentation in den Schaufenstern.

Um die Fenster von innen zu gestalten, haben sich in einem ersten Aufschlag zahlreiche Kulturakteure Triers zusammengeschlossen. So stellt sich die Museumsstadt Trier mit Landesmuseum, Stadtmuseum, Karl Marx-Haus, Schatzkammer und Museum am Dom vor. Die Abgusssammlung der Universität Trier und das Fachgebiet Kunstgeschichte mit dem Ausstellungsprojekt „generator“ zeigen eindrucksvolle Werke aus ihrer Arbeit. Ebenfalls dabei sind Kultureinrichtungen wie das Theater und die Tuchfabrik neben Akteuren der freien Kulturszene sowie der Trier Tourismus und Marketing GmbH. Jede Institution gestaltet ihr Schaufenster individuell – die Möglichkeiten reichen von Plakatwerbung bis hin zu kleineren Ausstellungen. Ein gestalterischer Rahmen verbindet die verschiedenen Fenster.

Darüber hinaus plant das Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz, drei Schaufenster für die freie Kulturszene auszuschreiben, um möglichst vielen Akteuren die Möglichkeit zu bieten, auf sich und ihr Programm aufmerksam zu machen. Ein Wechsel soll alle sechs Wochen erfolgen. Organisiert wurde die Aktion von der Trier Tourismus und Marketing GmbH.

Kulturdezernent Markus Nöhl hofft auf eine positive Resonanz: „Mit dem Kulturschaufenster machen wir die Innenstadt ein kleines Stückchen attraktiver. Gleichzeitig können wir auf unsere vielfältige Kulturlandschaft, die zahlreichen Initiativen und Einrichtungen aufmerksam machen und so manche Veranstaltung bewerben. Das ist ein Mehrwert für alle.“

Die Gestaltung der Kulturschaufenster soll bis Anfang Juni umgesetzt werden.

(Quelle: Stadt Trier)