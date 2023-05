++ “Das erleuchtete Mittelalter ” – Neuer Spielort der Trierer Illuminale 2023 steht fest ++

TRIER. Von wegen finster und immer nur betend: Das Mittelalter war weitaus mehr. Das sagt nicht nur die historische Forschung, sondern auch der italienische Dominikanerpater Thomas von Aquin. „Für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten“, wird einer der berühmtesten Philosophen des 13. Jahrhunderts zitiert, und dieses Credo nimmt die Illuminale 2023 wörtlich: Rund um den Dom, im Dreieck von Windstraße, Sieh um Dich, Rindertanzplatz und Flandernstraße kehrt sie am 29. und 30. September zurück zu ihren Wurzeln.

Unter dem Motto „Licht in der Finsternis“ arbeitet die Illuminale in diesem Jahr mit energiearmen LED-Leuchten, mit stimmungsvollen, kleinen Lichtprojekten an Orten, die im Vergleich zu früheren Spielorten eine geringere Umgebungshelligkeit besitzen, verstärkt in engeren Gassen und Straßen und weniger auf großen Plätzen.

„Damit bezieht sich die Illuminale auf ihre ursprünglichen Stärken zurück, auf dezentrale Lichtobjekte und die Idee, ein großes Beteiligungsprojekt zu sein, bei dem viele Partnerinnen und Partner gemeinsam ein Gesamtkunstwerk schaffen“, erklärt Jan Hoffmann, Projektleiter der Illuminale bei der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM), die Idee. „So beeindruckend und überzeugend die großformatigen Lichtkunstwerke an Dom oder Porta Nigra auch waren: Mit dem diesjährigen Konzept wollen wir nicht nur hinter den Kulissen dem Gedanken der Nachhaltigkeit in Zeiten der Energieknappheit Rechnung tragen, sondern dieses Thema auch inhaltlich transportieren.“

Kooperation mit dem City Campus der Trierer Hochschulen

Erneut wird die Illuminale hierbei mit dem City Campus kooperieren, dem Marktplatz der Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen. Er wird den Domfreihof bespielen, während die Illuminale beispielsweise die spätromanische Kapelle an der Gasse Sieh um Dich und den Ostchor des Domes aus dem 12. oder das Haus Fetzenreich und den mittelalterlichen Domkreuzgang aus dem 13. Jahrhundert in sein Areal mit einbezieht. „Trier besitzt nicht nur herausragende antike Bauwerke, sondern erzählt mit seinen Straßen und Gebäuden auch spannende Geschichten des Mittelalters, vom hochstehenden Bürgertum bis zum einflussreichen Klerus“, fasst Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM, die Gedanken zusammen, die zur Wahl des neuen Spielortes geführt haben. „Mit unserem diesjährigen Motto ,Licht in der Finsternis‘ setzen wir daher nicht nur einen sprachlichen Kontrapunkt zum altbekannten Ausdruck des ,finsteren Mittelalters’, wir setzen zugleich einen optimistischen Kontrapunkt zu unserer aktuellen, von Unsicherheiten geprägten gesellschaftlichen Situation.“

Allgemeine Informationen zur Illuminale und dem City Campus im Überblick

Veranstaltungszeiten der Illuminale: Freitag, 29. September und Samstag, 30. September, jeweils von 19:00-24:00 Uhr

Der Eintritt für die Illuminale beträgt 5 EUR für Erwachsene, ermäßigt (Kinder 6-17 Jahre & Inhaber Solidarkarte) 2 EUR. Alle Tickets inkl. VRT-Kombiticket.

Der Kartenvorverkauf startet ab dem 18. August 2023. Kartenvorverkauf in der Tourist-Information, allen bekannten VVK-Stellen von Ticket-Regional und online unter www.ticket-regional.de

Veranstaltungszeit des City Campus: Freitag, 29. September, von 16:00-24:00 Uhr Der Eintritt zum City Campus ist frei.