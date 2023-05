Wegweisende Leitung: Schwarz-Weiß Saarburg wählt Manfred Clemens zum Ehrenvorsitzenden

SAARBURG. Am 15.4.2023 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des TC Schwarz-Weiß DJK Saarburg inklusive Neuwahlen des Vorstandes statt.

Die Mitglieder haben unter reger Teilnahme folgenden neuen Vorstand gewählt:

1. Vorsitzender: Marc Clemens

2. Vorsitzender: Arno Kaypinger

Kassenwart: Uwe Greif

Sportwart: Tobias Clemens

Jugendwart: Lisa Syndikus

Schriftführer: Nicole Lorth

Beisitzer: Tanja Meyer, Helmut Hohmann, Heike Syndikus, Thomas Kalle, Sandra Hesselmann, Marco Heinz

Der bisherige 1. Vorsitzende Manfred Clemens, stellte dabei sein Amt nach rund 10 Jahren zur Verfügung. Unter seiner wegweisenden Leitung war er federführend für viele positive Veränderungen, die den Verein nachhaltig geprägt haben. Durch eine komplette Umstrukturierung stellte er den Verein durch seine beispiellose Führung neu auf, setzte Zeichen und Ausrichtung hin zu einem der größten Vereine in Rheinland-Pfalz.

Er setzte sich für viele Projekte ein, wie den Bau einer Flutlichtanlage, ein Beachvolleyball-Spielfeld sowie einen Bouleplatz. Durch Austragungen wie der DJK-Bundesmeisterschaften im September 2020 in Tennis, Beachtennis und Boule oder der jährlichen stattfindenden Aktionszone beim Saarpedal sowie Feriencamps und Trainingskurse trug er maßgeblich an dem Mitgliederwachstum bei und überlies dem neuen Vorstand den Verein schuldenfrei und in bester Verfassung. Er wird in beratender Funktion tätig bleiben und den neuen Vorstand unterstützen.

Für sein großartiges Engagement bedankt sich der neue Vorstand sowie die Mitglieder des Vereins recht herzlich und wählten Manfred Clemens zum Ehrenvorsitzenden des TC SW DJK Saarburg.

Der Verein spricht ihm seinen großen Dank aus und wünscht ihm weiterhin alles Gute. (Quelle: TC Schwarz-Weiß Saarburg e.V.)