Nächster Führungsspieler bleibt beim SVE – Maurice Roth verlängert bis 2024

Maurice Roth (29) bleibt ebenfalls ein weiteres Jahr ein Blau-Schwarz-Weißer. Der SV Eintracht-Trier 05 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldakteur bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

„Ich bin stolz darauf, dass ich meinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern konnte. Ein entscheidender Grund sind mit Sicherheit die Fans. Die Eintracht und die Leute in und um den Verein sind für mich etwas ganz besonderes. Deshalb bin ich überglücklich, auch in der kommenden Saison, mit der Porta auf der Brust auflaufen zu dürfen.“, so Roth zu seiner Vetragsverlängerung bei Eintracht-Trier.

Der 1,77 Meter große Mittelfeldakteur geht damit in die seine sechste Saison bei der Eintracht. Für den SVE bestritt Roth insgesamt 99 Pflichtspiele. Darunter 18 Spiele in der Regionalliga Südwest (drei Tore), 68 Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (sieben Tore) und 11 Spiele im Bitburger Rheinlandpokal (ein Tor). Vor seinem Wechsel zur Eintracht lief er insegsamt 146-Mal für den SV Morlautern auf, bei dem er in unteranderem 60 Oberligaspiele (28 Tore) zum Einsatz kam.

„Maurice ist ein Führungsspieler und wenn er top fit ist, dann ist er definitiv ein Leistungsträger unserer Mannschaft. Wir sind froh, dass er auch in der kommenden Saison unser Trikot tragen wird“, betont SVE-Vorstandsmitglied Ingo Berens.