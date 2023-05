Prüm: Angriff aus dem Hinterhalt – Personengruppe mit Zaunpfahl und Steinen attackiert

PRÜM. Am gestrigen Sonntag ereignete sich gegen 2.00 Uhr im Bereich Tiergartenstraße/Einmündung Johannisborn in Prüm eine gefährliche Körperverletzung. Eine Personengruppe im mittleren Alter wurde auf Höhe des Parkplatzes der Verbandsgemeinde in Prüm von drei bislang unbekannten Tätern zunächst auf Zigaretten und deren Nationalität angesprochen.

Als den Personen die Herausgabe von Zigaretten und weiteren Auskünften verweigert wurde, gingen die drei Täter die Langemarckstraße entlang und bewaffneten sich mit einem dort herausgerissenen Zaunpfahl sowie faustgroßen Steinen. An der Einmündung “Am Johannisborn” lauerten sie der Personengruppe auf und attackierten diese aus dem Hinterhalt.

Personenbeschreibung:

Drei männliche Täter, sprachen akzentfreies hochdeutsch. Ein Täter ca. 1,6 Meter, zwei ca. 1,7 Meter. Alter ca. von 20 bis 25 Jahre. Eine Person dunkel bekleidet mit dunklen Haaren und einer dunklen Kappe, eine Person mit heller Kleidung und blond, die dritte Person mit Sportkleidung.

Es wird um Hinweise und Wahrnehmungen aus der Bevölkerung gebeten, die im oben genannten Gebiet hinsichtlich einer solchen Personengruppe sowie vergleichbarer Handlungen und anderer Tatbestandsverwirklichungen (Diebstahl, Sachbeschädigung) entsprechende Beobachtungen gemacht haben (Telefon: 06551-9420, E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Prüm)