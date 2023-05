++ AKTUELL: Lauter Knall in Eifel-Ort: Geldautomat in Stadtkyll gesprengt ++

STADTKYLL. Wie die Polizei Prüm am Morgen mitteilt, kam es in der vergangenen Nacht vom 07.05.2023 auf den 08.05.2023 gegen 02:50 Uhr zu einer Sprengung eines Geldautomaten in der Ortslage Stadtkyll.

Hierüber gingen mehrere Notrufe der Anwohner ein. Ersten Ermittlungen zu Folge, handelte es sich um mehrere Täter, die mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort flüchteten.

Der Tatort wurde großflächig geräumt und abgesperrt. Eine Umleitung für den Straßenverkehr wurde eingerichtet. Die Tatortarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden andauern.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Stadtkyll, die Straßenmeisterei Gerolstein sowie die Polizei. Potentielle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden.