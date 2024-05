Eifel: Außenspiegel abgetreten – Scheibenwischer abgerissen – Mülltonne Abhang runtergeworfen

DAUN. In der Nacht vom 9.5.2024 auf den 10.5.2024 wurde ein in der Bahnhofstraße in Daun abgestellter PKW beschädigt.

Ein oder mehrere bis dato unbekannte/-r Täter trat/en die beiden Außenspiegel ab. Zudem rissen die Personen einen Scheibenwischer vom PKW ab. Ferner wurde eine in der Nähe des PKWs stehende Mülltonne einen Abhang hinuntergeworfen, sodass auch hieran Sachschaden entstand.

Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun (Telefon: 06592/9626-0) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)