Enkel-Trick per SMS: Geschädigte überweist Geld für „Elektroartikel“

OBEREHE. Am Freitag, den 10.5.2024, kam es zu einem vollendenten „Enkel-Trick-Betrug“. Die Geschädigte wurde von unbekanntem Täter mittels SMS kontaktiert, welcher sich als deren Tochter ausgab und um Überweisung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags bat.

Als Vorwand wurde der Geschädigten vorgespielt, dass die Tochter Elektroartikel gekauft habe und diese jetzt bezahlt werden müssten. Daraufhin nahm die Geschädigte die Überweisung bei ihrer Bank vor. Erst nach Überweisung bemerkte sie, dass sie Betrügern aufgesessen ist.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals potentielle Geschädigte sensibilisieren, nicht auf solche Nachrichten oder Anrufe einzugehen und keine entsprechenden Geldverfügungen zu veranlassen. Zumeist werden gerade ältere Mitbürger damit konfrontiert, dass ein Familienmitglied (zumeist ein Kind) in Geldnöten sei. Daher ist es ratsam, sich zunächst mit dem jeweiligen Angehörigen in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)