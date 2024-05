Demokratische Ausgrenzung? Warum Wohnungslose in Rheinland-Pfalz nicht wählen dürfen

MAINZ. Am 9. Juni steht in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Wahltag bevor. Doch trotz der demokratischen Bedeutung dieses Tages bleiben einige Bürger ausgeschlossen: diejenigen ohne festen Wohnsitz. Diese Gruppe, zu der auch wohnungslose Menschen gehören, hat in Rheinland-Pfalz, Sachsen und dem Saarland keine Möglichkeit, an den Kommunalwahlen teilzunehmen. Kritisiert kommt insbesondere von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, welche dies als diskriminierend betrachtet.

Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag setzen sich aktuell für eine Änderung ein, die es wohnungslosen Menschen ermöglichen würde, an künftigen Wahlen teilzunehmen. Carl-Bernhard von Heusinger, demokratiepolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, argumentiert gegenüber dem SWR, dass ein fester Wohnsitz keine Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts sein sollte. Er betont, dass auch Menschen ohne Meldeadresse das Recht haben sollten, auf kommunaler Ebene ihre Stimme abzugeben.

Wie ist die aktuelle Regelung

Die aktuelle Regelung im rheinland-pfälzischen Wahlgesetz schreibt vor, dass nur diejenigen wahlberechtigt sind, die seit mindestens drei Monaten eine Wohnung im Wahlgebiet haben und dort gemeldet sind. Für wohnungslose Menschen ist dies in der Regel nicht zutreffend. Der Landeswahlleiter führt dies auf das relativ komplexe Wahlsystem in Rheinland-Pfalz zurück, das das Kumulieren und Panaschieren ermöglicht. Dennoch sieht der Bundesverband der Wohnungslosenhilfe in dieser Begründung eine Diskriminierung, da das Wahlrecht vieler Menschen eingeschränkt wird.

Wie könnte das Wahlrecht verändert werden?

Das Wahlrecht in Rheinland-Pfalz könnte mit einer einfachen Mehrheit geändert werden, wie es bereits in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg geschehen ist. Eine mögliche Lösung wäre eine Regelung, die es wohnungslosen Menschen erlaubt, sich auch ohne festen Wohnsitz in das Wählerverzeichnis einer Kommune einzutragen. Während die SPD in Rheinland-Pfalz derzeit kein Interesse an einer Änderung zeigt, setzen sich die Grünen weiterhin für die Teilhabe aller Bürger an demokratischen Prozessen ein.

(Quelle: SWR)