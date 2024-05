Saarland: Mann belästigt 13-Jährige – helfender Passant bedroht

HOMBURG-ERBACH. Am 10.5.2024 kam es in den frühen Abendstunden zu einem Vorfall im Bereich der Lappentascher-, Glan- und Nahestraße in Homburg-Erbach, bei welchem ein 13-jähriges Mädchen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und belästigt wurde.

Ein männlicher Passant kam dem Mädchen dabei zu Hilfe, wurde aber von dem Täter bedroht. Das Mädchen konnte sich von dem Täter schließlich losreißen und davonlaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der bislang noch unbekannte Passant, der dem Mädchen zu Hilfe kam, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)