Brandserie aufgeklärt: Er legte neun Brände – Polizei schnappt 32-jährigen Feuerteufel

SAARWELLINGEN-SCHWARZENHOLZ. Die Polizeiinspektion Lebach konnte durch umfangreiche Ermittlungen und Maßnahmen eine Brandserie von neun Taten in Schwarzenholz aufklären. Seit Oktober 2022 kam es in Schwarzenholz zu mehreren Bränden von Fahrzeugen, Containern und Hecken. Durchgeführte Ermittlungen ergaben eine Brandlegung durch Menschenhand.

Wie auch in den oben genannten Fällen kam es am 6.5.2023, gegen 4.22 Uhr, erneut zu einem Vollbrand eines schwarzen Hyundai. Durch den Vollbrand wurde ein daneben stehender Mazda ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Saarwellingen gelöscht.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurden Beamte der PI Lebach auf einen 32-jährigen Mann aufmerksam, der bereits aufgrund der seit Oktober 2022 beginnenden Brandserie in den Fokus der Polizei geraten war. Der Tatverdächtige wurde zur Polizeiinspektion Lebach verbracht. Dort räumte er die Taten ein. Strafprozessuale Maßnahmen wurden durchgeführt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)