Schlangenlinien nach Koks-Lines: Polizei zieht auf der A60 berauschten Brummi-Fahrer aus dem Verkehr

BLEIALF. Beamte der Schwerlastkontrollgruppe Wittlich des Polizeipräsidiums Trier wurden am gestrigen Montagnachmittag auf einen die Autobahn A60 in Richtung Belgien fahrenden niederländischen Sattelzug aufmerksam, da dieser in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle des Sattelzuges (beladen mit 25 Tonnen Saatgut) in der Nähe der Ausfahrt Bleialf stellten die Beamten den Konsum von Drogen fest, da ein zuvor durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain verlief.

Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe im Krankenhaus Prüm entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge des Drogenkonsums.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer eine Vorgeschichte hat und erst Ende März in Neuss schon einmal unter dem Einfluss von Drogen stand, als er den Sattelzug führte.

Den Sattelzug übernahm später ein Ersatzfahrer aus den Niederlanden. Bei der weiteren Kontrolle wurden zudem massive Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, so dass deswegen auch noch ein Kontrollbericht an das Bundesamt für Logistik und Mobilität (früher BAG) erfolgt. Im Einsatz waren Beamten der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier und der Polizeiinspektion Prüm.