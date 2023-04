Medienberichte: Mehr Geld soll her – ARD will “Digitale Erneuerung” auf Kosten der Beitragszahler

BERLIN. Mit ihrem Entwicklungsprojekt “Digitale Erneuerung”, möchte die ARD sich digital reformieren und den Rundfunk einem digitalen Umbau unterziehen. Doch das Geld dafür – mindestens 330 Millionen – soll vom Gebührenzahler kommen, und nicht durch Umschichtung des Budgets, berichtet der “Medieninsider”.

Berichten des Branchenportals „Medieninsider“ zufolge fordert die ARD für die Jahre 2025-2028 zusätzliche 328 Millionen Euro aus Rundfunkgebühren, um ihren Digitalausbau voranzutreiben, insbesondere die digitale Infrastruktur.

Die ARD will sich darauf einstellen, dass in Zukunft der Konsum durch nicht-lineare Ausspielwege weiter zunimmt, also zum Beispiel durch Streamen. Auch soll eine einheitliche IT-Infrastruktur zwischen den Rundfunkanstalten geschaffen werden.

Mehrere Bundesländer erteilten den geplanten Beitragserhöhungen bereits jetzt parteiübergreifend eine klare Absage. So zeigt sich beispielsweise Sachsen-Anhalts Medienminister Rainer Robra in der „Bild“ empört, schließlich müssten andere Unternehmen digitale Investitionen durch Einsparungen in anderen Bereichen finanzieren. „Es ist nicht vermittelbar, warum dies für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk anders sein sollte.“

Auf eine entsprechende Anfrage der Bild-Zeitung wollte sich die ARD nicht äußern.

