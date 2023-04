Land baut Angebot aus: Drei zusätzliche Ganztagsschulen im kommenden Schuljahr

KOBLENZ/PRÜM/MAINZ. Rheinland-Pfalz baut das Ganztagsangebot an den Schulen im Land aus. Zum kommenden Schuljahr 2023/2024 werden die Integrierte Gesamtschule Koblenz, das Regino-Gymnasium in Prüm und das Gymnasium Mainz-Mombach als neue Ganztagsschulen starten, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz mit.

«Die Schulen und die Schulträger haben jetzt die Bestätigung erhalten, dass sie ab dem nächsten Schuljahr Ganztagsschule in Angebotsform werden können», erklärte die Ministerin. «Bedingung dafür war, dass genügend Eltern ihre Kinder für den Ganztag anmelden.»

1256 Schulen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des Ministeriums im Schuljahr 2022/2023 bereits Ganztagsangebote; als Ganztagsschule in verpflichtender Form, in Angebotsform oder in offener Form. Das seien über 84 Prozent der allgemeinbildenden Schulen. Bei den Grundschulen liege der Anteil über 88 Prozent. Damit sei Rheinland-Pfalz für den Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 gut vorbereitet, versicherte Hubig.

In den Ganztagsschulen finden neben dem regulären Unterricht über den Tag verteilt zusätzliche Bildungsangebote vor allem in den Hauptfächern statt. Außerdem können die Schülerinnen und Schüler Arbeitsgemeinschaften wie Sport, Natur, Werken oder darstellendes Spiel und Tanz besuchen. Eltern melden ihre Kinder verpflichtend für das ganze Jahr zur Teilnahme an. Das Angebot findet grundsätzlich an vier Tagen pro Woche zwischen 8 und 16 Uhr statt.