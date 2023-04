Region: Bewaffneter Überfall – Fahndung mit präsizen Täterbeschreibungen – €2500,- Behlohnung

IDAR-OBERSTEIN. Bereits am Montag, den 3.4.2023, drangen insgesamt vier bis jetzt noch unbekannte Täter gegen 7.00 Uhr nach Einschlagen eines Kellerfensters in ein Wohnhaus in der Finsterheckstraße im Stadtteil Oberstein ein. Die Täter begaben sich innerhalb des Wohnhauses in eine Wohnung und trafen dort auf die 21-jährige Geschädigte. Die junge Frau wurde mit einer Schusswaffe bedroht und mit Kabelbindern gefesselt (lokalo.de berichtete).

Anschließend durchsuchten die vier Täter die Wohnung und verließen das Tatobjekt unter Mitnahme eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Nach Angaben der Geschädigten waren alle Täter schwarz gekleidet und maskiert. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnten nunmehr weitere Erkenntnisse zur Personenbeschreibung erlangt werden:

Person 1 (vermeintlicher “Anführer”):

etwas kräftig nicht muskulös, ca. 176cm groß, braune Augen, dunkle lange Wimpern, dichte Augenbrauen, leicht getönte Haut, fließend deutsche Sprache mit leichtem Akzent (nicht einzuordnen), schwarze Jeans, schwarze Schuhe, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe, dunkler, kleiner Revolver

Person 2:

jünger als Person 1, Mitte bis Ende 20, groß, dünn, wurde “Django” oder “Djogo” gerufen, blaue Jeans, schwarzes Oberteil, weiße Schuhe (vermutlich Nike), aus Stoff kein Leder, hatte lediglich ein Tuch vor Mund und Nase, dunkelblond bis hellbraune Haare, kurz, Seiten kürzer geschnitten, Haare glatt wie kleine “Stachelchen”, Übergänge zwischen Seiten und Deckhaar nicht so akkurat

Person 3:

kompletter Kopf schwarz verhüllt, selbst geschnittene Augenschlitze, dunkle Augen, komplett schwarz gekleidet. Weitere Beschreibung nicht möglich

Person 4:

dunkel angezogen, weitere Beschreibung nicht möglich

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Bad Kreuznach eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 entgegen. Für Menschen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, ist ein so genanntes Vertrauenstelefon eingerichtet worden. Unter der Telefonnummer 0152/28854968 können Personen ohne Angabe ihrer Identität vertrauliche Mitteilungen machen. (Quelle: Kriminalinspektion Idar-Oberstein)