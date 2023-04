Region: Bewaffneter Raubüberfall – 21-Jährige in Wohnung mit Waffe bedroht und gefesselt!

IDAR-OBERSTEIN. Unfassbare Szenen in Ida-Oberstein! Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am frühen Montagmorgen ein bewaffneter Raubüberfall in der Wohnung einer 21-Jährigen in Idar-Oberstein.

Demnach drangen gegen 7 Uhr, nach Einschlagen des Kellerfensters, insgesamt vier bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Finsterheckstraße im Stadtteil Oberstein ein. Die Täter begaben sich innerhalb des Wohnhauses in die Wohnung und trafen schließlich dort auf die Geschädigte. Die 21-jährige Frau wurde mit einer Schusswaffe bedroht und mit Kabelbindern gefesselt. Anschließend durchsuchten die vier Täter die Wohnung und verließen das Tatobjekt unter Mitnahme eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

Nach Angaben der Geschädigten waren alle Täter schwarz gekleidet und maskiert. Ein Täter trug blaue Jeans und weiße NIKE-Turnschuhe. Hinweise auf ein evtl. vorliegendes Fluchtfahrzeug oder die Fluchtrichtung konnten bisher nicht erlangt werden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung von Polizeikräften der umliegenden Dienststellen verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.