MEGA-Fusion in Bitburg: „Heisel am Kreisel“ wird Teil der Eifel-Mosel Gruppe!

BITBURG. Die Autohaus Eifel Mosel Holding AG hat am heutigen Mittwoch, 29. März, bekannt gegeben, dass diese zum heutigen Tag “Heisel am Kreisel” übernommen hat. Die Übernahme betrifft alle Standorte in Merzig sowie den Standort in Völklingen und St. Wendel. Auch werden alle 140 Mitarbeiter von der

Eifel Mosel Gruppe übernommen.

Die beiden Geschäftsführer Ralph Flegel und Gerd Heisel kennen sich schon seit vielen Jahren und arbeiteten in der Vergangenheit eng zusammen. Somit erfolgt die Übernahme aus einem freundschaftlichen Verhältnis beider. Gerd & Verena Heisel war es wichtig, dass ihre Autohäuser in guten Händen weitergeführt werden und haben deshalb intensiv die Firmenphilosophie beider Firmen abgeglichen und in Einklang gebracht. Somit ist auch sichergestellt, dass die Namen der Autohäuser weiterhin erhalten bleiben. “Ich vertraue Ralph Flegel und seinem Team vollkommen. Denn somit ist sichergestellt, dass die Kunden auch weiterhin den unvergleichlichen hohen Service von Herzen erhalten und unsere japanische Philosophie des ‘Omotenashi’ erleben werden”, sagte Gerd Heisel, ehemaliger Geschäftsführer von „Heisel am Kreisel“.

Auch André Schmidt, Präsident Toyota Deutschland GmbH begrüßt die Fusion: „Wir freuen uns, mit der Eifel Mosel Gruppe einen leistungsfähigen Partner für die Übernahme der Heisel-Gruppe gefunden zu haben. Unser Dank gilt der Heisel-Gruppe und deren Mitarbeitern für viele erfolgreiche Jahre mit Toyota und Lexus. Wir sind uns sicher, dass unsere Marken ihren Wachstumskurs mit der Eifel Mosel Gruppe in der Region fortsetzen werden. Wir wünschen der Eifel Mosel Gruppe und allen Mitarbeitern viel Erfolg für diese spannende Aufgabe.“

Die Eifel Mosel Gruppe ist seit Generationen inhabergeführt und blickt zurück auf eine siebzigjährige Geschichte. Durch die Übernahme plant die Autohaus Eifel Mosel Holding AG einen Gesamtverkauf von 7.000 Autos im Jahr zu schaffen und erwartet einen Gesamtumsatz von 150 Mio. Euro. Doch viel wichtiger ist für die Gruppe, dass durch die Übernahme das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt wird. Für die Kunden gibt es nun erstmalig die Möglichkeit, fast flächendeckend im gesamten Saarland und Rheinland-Pfalz Zugang zu service- und kundenorientierten Werkstätten und Autohändlern zu bekommen.

“Wir sind stolz darauf, die in der Region äußerst bekannten Autohäuser von ‘Heisel am Kreisel’ zu übernehmen. Uns ist die Verantwortung, die mit der Übernahme einhergeht, bewusst. Um weiterhin den bestmöglichen Service zu gewährleisten, sind wir dankbar, dass alle Mitarbeiter von ‘Heisel am Kreisel’ mit uns in die Zukunft gehen werden. Denn es sind diese herausragenden Menschen, die den Erfolg der Heisel-Autohäuser jeden Tag ermöglichen“, sagte Ralph Flegel, Vorstandsvorsitzender der Autohaus Eifel Mosel Holding AG.