RLP: Gas mit Bremse verwechselt – 72-Jährige durchbricht Hecke

Ein Auto landet nach einer Verwechslung von Gas und Bremse in einer Heizungsanlage. Die Fahrerin bleibt unverletzt, am Wagen entsteht Totalschaden.

LANDAU. Bei der Einfahrt auf einen Parkplatz in Landau hat eine 72-jährige Frau vermutlich versehentlich das Gaspedal statt der Bremse betätigt und so einen ungewöhnlichen Unfall verursacht.

Ihr Auto beschleunigte unkontrolliert, durchfuhr eine Hecke und landete nahezu senkrecht in der Befüllungsanlage einer Hackschnitzelheizung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt und konnte das Auto selbstständig verlassen. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Heizung ist, war zunächst nicht bekannt. (Quelle: dpa)