Föhren: Zwei Tage Skateboard-Spaß für 40 Kinder und Jugendliche

FÖHREN. Rollende Räder bestimmten für zwei Tage das Bild in der Ortsgemeinde Föhren: Die Gemeinde Föhren, der Infrastrukturdienstleister Westenergie und die Organisation skate-aid haben am Wochenende vom 1. bis zum 2. April einen spannenden Skateboard-Workshop in der Turnhalle veranstaltet. Unter Anleitung von Profis lernten die 8 bis 16 Jahre alten Kinder und Jugendlichen im Schatten der geparkten Flugzeuge das Skaten. Dabei wurde nicht nur Geschick, sondern auch Teamzusammenhalt und Selbstbewusstsein gefördert.

Gemeinsam eröffneten Ortsbürgermeisterin Rosi Radant, der Ortsjugendpfleger Christoph Postler und Vertreter von Westenergie am Samstag den kostenlosen Workshop. „Das Event findet zum ersten Mal in Föhren statt. Es ist großartig zu beobachten, wie schnell die jungen Menschen Fortschritte machen und mit welcher Leidenschaft sie dabei sind. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Westenergie das Freizeitangebot in Föhren bereichern können“, freute sich Rosi Radant.

Bevor es auf die Bretter ging, bauten die Teilnehmenden unter fachmännischer Anleitung ein eigenes Skateboard zusammen. Anschließend wagten die Kinder und Jugendlichen unter Anleitung erste Fahrversuche auf den rollenden Brettern. Marco Felten, Leiter der Region Trier bei Westenergie, erläuterte: „Mit den Skateboard-Workshops möchten wir den Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bieten. Zusätzlich wird durch die pädagogische Kraft des Skateboardens die persönliche Entwicklung gefördert. Die Sportförderung junger Menschen ist traditionell ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Engagements.“

Basics wie Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen waren der sportliche Kern der Workshops. Die Teilnehmenden lernten zudem, welche Boardgröße für wen geeignet ist, wann weiche Rollen besser passen als harte oder was die Rollengröße mit der Geschwindigkeit zu tun hat. Und nicht zuletzt: Welches Skateboard passt zu mir? Auf dieser Basis erfuhren die Teilnehmenden erste Fahrweisen und ein paar einfache Tricks, selbstverständlich ausgestattet mit Helm sowie Knie- und Ellbogenschonern. Und das Beste: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften am Ende des Workshops ein T-Shirt und ein eigenes Skateboard mit nach Hause nehmen.