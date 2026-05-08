Fest im Boden verankert: Parkbänke in Saarburg gestohlen

SAARBURG. Im Zeitraum zwischen dem 30. April und dem 3. Mai wurden im Stadtgebiet Saarburg zwei massive Parkbänke entwendet. Eine Bank wurde vom Cityparkplatz gestohlen, die zweite unmittelbar am Kreisverkehr „On the Green“.

Da beide Bänke fest im Boden verankert waren, mussten die Täter erhebliche Gewalt anwenden, um sie zu lösen und abzutransportieren. Da die Standorte der Bänke gut einsehbar sind, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum, insbesondere während des verlängerten Wochenendes um den 1. Mai, verdächtige Beobachtungen am Cityparkplatz oder am Kreisverkehr „On the Green“ gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)