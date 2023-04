Trier: Heranwachsender wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht

TRIER. Am 26.4. beginnt vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler ein Strafprozess wegen sexuellen Kindesmissbrauchs.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem heranwachsenden Angeschuldigten zur Last, am 1.6.2022 und am 6.10.2022 in Wittlich im Zustand der Schuldunfähigkeit durch zwei selbstständige Handlungen

1. in zwei Fällen vorsätzlich eine andere Person körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt zu haben,

2. in einem Fall tateinheitlich hierzu versucht zu haben, gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vorzunehmen, wobei er gegenüber dem Opfer Gewalt anwendete und es unternahm, den Beischlaf mit dem Opfer zu vollziehen,

3. in einem Fall tateinheitlich hierzu versucht zu haben, mit einem Kind den Beischlaf zu vollziehen.

Der Angeschuldigte befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. (Quelle: Landgericht Trier)