Region: Einbrüche in Gartenhäuser – Täter verursachen Tausende Euro Schaden

BERSCHWEILER. In der Zeit vom 15.4., 23.00 Uhr, bis zum 16.4., 6.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser zwischen den Ortschaften Berschweiler und Eckersweiler ein und stahlen dort Werkzeuge sowie Baumaterialien. An einem Anwesen entwendeten die Täter zudem einen nicht mehr zugelassenen Anhänger der Marke STEMA. Offensichtlich wurde dieser zum Abtransport der entwendeten Gegenstände benutzt.

Beide Wochenendhäuser liegen nur wenige hundert Meter auseinander, aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dürfte somit ein Tatzusammenhang bestehen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich bei beiden Gartenhäusern auf ca. 7000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wurden in dieser Zeit dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge, möglicherweise ein SUV mit Anhänger beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Baumholder (Telefon: 06783-991-0). (Quelle: Polizeiinspektion Baumholder)