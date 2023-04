PICKLIEẞEM. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, wurde in der Zeit vom 27.03.2023 bis zum 29.03.2023 in der Hauptstraße in Pickließem aus zwei landwirtschaftlichen Maschinen über 400 Liter Diesel entwendet.

Die Maschinen befanden sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg unter Tel. 06561-96850 zu melden.