RLP: Beamte staunten nicht schlecht – Müllsack voller Cannabis an Autobahn gefunden

WATTENHEIM. Am Dienstag, 7.3.2023, wurde der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern gegen 23.58 Uhr ein Müllsack auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken gemeldet. Die Beamten staunten vor Ort nicht schlecht, als sie eine größere Menge Marihuanablüten vorfanden. Diese befanden sich zuvor in dem Müllsack und verteilten sich auf der Fahrbahn.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise auf den Verlierer oder dessen Fahrzeug geben können, gebeten, sich unter der 0631/35340 oder an pastkaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)