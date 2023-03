++ Aktuell: Ausschreitungen vor Trierer Disko – Wohnungen von neun Beschuldigten durchsucht ++

TRIER. Am heutigen Mittwoch, dem 8. März 2023, haben Ermittler der Polizei Trier unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier die Wohnungen von neun Beschuldigten durchsucht, die der Beteiligung an den Ausschreitungen gegen Polizeibeamte vor der Diskothek Secret Club in der Nacht zum 17. Februar 2023 verdächtig sind.

Den Durchsuchungen lagen Durchsuchungsbeschlüsse zugrunde, die das Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse der Ermittlungen erlassen hat. Die Durchsuchungen dienten der Auffindung von weiteren Beweismitteln.

Gegen einen Tatverdächtigen, einen 16-jährigen Jugendlichen aus Trier, hat das Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am 6. März 2023 einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Der Beschuldigte ist aufgrund des Haftbefehls festgenommen worden. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt, der über die Aufrechterhaltung der Haft zu befinden hat.

Die Ermittlungen dauern an. Sie werden gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der Körperverletzung sowie gegen zehn Beschuldigte wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der gefährlichen Körperverletzung geführt. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)