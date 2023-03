++ Weiter Winterwetter in der Region: Schnee und Glätte bis in tiefe Lagen ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist am Mittwoch zunächst verbreitetes Winterwetter angesagt. Bis in tiefe Lagen gebe es häufig Schnee und Glätte, im Bergland könne es kräftig schneien, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Im Verlauf des Tages soll es teils länger regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad, im Westerwald bei 1 bis 4 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind, der in Böen stark bis stürmisch werden kann.

Am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag könnte es einzelne starke Gewitter mit Sturmböen geben. In der Nacht rechnen die Meteorologen mit verbreiteten Regenfällen, vor allem im Saarland und in der Pfalz kann es zu Schauern kommen. Weiterhin wenig gemütlich wird es am Donnerstag mit vielen Wolken und einem regnerischen Start in den Tag. Die Temperaturen steigen laut DWD maximal auf 6 Grad in der Eifel bis 13 Grad in der Vorderpfalz. Grau und phasenweise regnerisch geht es am Freitag weiter. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 9 und 13 Grad. (Quelle: dpa)