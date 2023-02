KAUTENBACH. Am 10.10.2022 wurden gegen 23.25 Uhr mehrere Glasscheiben eines Unterstandes auf dem Bahnhof in Kautenbach beschädigt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der abgebildeten Person.

Zweckdienliche Informationen zum mutmaßlichen Täter sollen bitte an die Polizeidienststelle Ardennes unter der Telefonnummer (+352)244891000 oder per E-Mail an police.ardennes@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)