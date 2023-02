Völlig betrunkener Fahrer, Unfall mit acht Verletzten: Das Wochenende der Polizei Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. Am Wochenende vom 24.2. bis einschließlich 26.2. erfassten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 65 Vorgänge. Aufgeschlüsselt wurden 17 Strafanzeigen und 38 sonstige Vorgänge erfasst, sowie zehn Unfälle aufgenommen.

Darunter waren einige besonders erwähnenswerte Vorfälle:

Am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion über einen möglichen alkoholisierten Fahrzeugführer in Bereich Weierbach informiert. Nach der Überprüfung der Wohnanschrift konnte der verantwortliche Fahrzeugführer kurze Zeit später im Nahbereich fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest erzielte der 27-jährige Fahrzeugführer ein erschreckendes Ergebnis von 2,5 Promille. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ihm im eine Blutprobe entnommen.

Am Samstag kam es gegen 23.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, in Höhe “Fuhrs Hütte”. Durch den Unfall wurden alle Insassen, insgesamt acht Personen, verletzt, zwei davon schwer. Ein Verkehrsunfallgutachten wurde angeordnet. Den 16-jährigen Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Am Sonntagmorgen kam es auf der K21, auf der Gemarkung Hottenbach, zu einer Kollision der Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Als eine der Unfallbeteiligten die weibliche Fahrzeugführerin des anderen Fahrzeuges auf den Schaden hinwies, entfernte diese sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sie konnte kurze Zeit später an der Halteranschrift alkoholisiert angetroffen werden. Ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und ihr eine Blutprobe entnommen.

Nochmals weißt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein auf die Gefahren von Alkohol und anderen berauschenden Substanzen hin. Wer unter deren Einfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere, unbeteiligte Personen! Also im Zweifelsfall besser das Fahrzeug stehenlassen.

Auch wurden in der vergangenen Woche mehrere Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an Grundschulen im Dienstgebiet durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk gilt hier den “Eltern-Taxis” und der richtigen Sicherung des Nachwuchses. Auch wird hier die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs überprüft. Erfreulicherweise werden in der Regel nur wenige Verstöße festgestellt. Trotz dessen sind weitere Kontrollen in Planung. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)