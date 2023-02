++ Wetter in der Region: Die Woche startet sonnig ++

OFFENBACH. Die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet heiter und trocken. Am Montagvormittag zeigt sich laut aktueller Vorhersage die Sonne, im Tagesverlauf ziehen dann einzelne Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad und entlang des Rheins bei 6 Grad. In höheren Lagen kann es bei minus 1 Grad auch zu leichtem Dauerfrost kommen.

Die Nacht auf Dienstag wird leicht bewölkt und weitestgehend regenfrei. Die Tiefstwerte sinken auf minus 2 bis minus 6 Grad ab, im Hochlagen auf bis zu minus 7 Grad. Am Dienstag wird es nach Angaben des DWD heiter, die Höchsttemperatur liegt zwischen 3 und 6 Grad, im höheren Bergland bei minus 1 bis 2 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag soll bei Werten bis zu 10 Grad weitestgehend sonnig werden. (Quelle: dpa)