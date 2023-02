Region: Grabschändung mit roher Gewalt – Grabstein umgeworfen, Platte zerbrochen

IDAR-OBERSTEIN. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, dem 22.2., gegen 17.00 Uhr, und Donnerstag, dem 23.2.2023, gegen 17.00 Uhr, wurde auf dem Friedhof in Allenbach durch einen bislang unbekannten Täter ein Grabstein unter massiver Gewalteinwirkung so umgestoßen, dass dieser anschließend auf dem Grab landete. Dabei brach unter anderem die Grabplatte in mehrere Teile, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder dem unbekannten Täter machen können. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 entgegengenommen. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)