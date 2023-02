Guthabenkarte für besondere Leistungen: Brüderkrankenhaus bietet Personal “BKT-Card” für die Pflege

TRIER. Seit kurzem gibt es für Pflegefachpersonen des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier die sogenannte BKT-Card zur Anerkennung von Leistungen, die über den regulären Arbeitseinsatz hinausgehen und der Dienstgemeinschaft oder den Patienten und Patientinnen dienen.

Dazu können zum Beispiel Dolmetscherdienste auf Stationen, Pflegevisiten, die auf anderen als der eigenen Station durchgeführt werden oder unterstützende Tätigkeiten im Rahmen von Stationsumzügen zählen.

Die BKT-Card bietet den Führungskräften aller Stationen die Möglichkeit, ihren Teammitgliedern auf schnellem Weg eine finanzielle Anerkennung über eine festgelegte monatliche Laufzeit zukommen zu lassen. Die Karte kann mit bis zu 50 Euro netto pro Monat aufgeladen werden. Einlösbar ist das Guthaben innerhalb eines regionalen Partnernetzwerkes verschiedener Branchen, darunter sind unter anderem Super- und Drogeriemärkte, Restaurants, Friseure, Tankstellen und Bekleidungsgeschäfte.

„Wir zeigen uns mit der BKT-Card für besondere Leistungen finanziell erkenntlich, die nicht unbedingt im direkten Anforderungsprofil der Pflegefachperson stehen, ehrenamtlich übernommen werden oder zum Beispiel der Dienstgemeinschaft sowie den Patientinnen und Partienten dienen“, sagt Jörg Mogendorf, Pflegedirektor des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier. Eingelöst werden kann das Kartenguthaben innerhalb eines vielfältigen Partnernetzwerkes, das von Trier bis nach Koblenz reicht. Ob Einzelhandel oder Gastronomie, jeder Mitarbeitende wird fündig.

Der oder die direkte Vorgesetzte eines Stationsteams schlägt dem Personalmanagement und der Pflegedirektion ein Teammitglied für den Erhalt einer BKT-Card vor. Danach wird über die Vergabe der Karte und deren Guthaben entschieden. Bis zu 50 Euro netto pro Monat sind innerhalb eines festgelegten monatlichen Zeitraums möglich.

„Im AVR gibt es einen oftmals zu engen Rahmen für die Vergütung. Unsere BKT-Card bietet über diese Grenzen hinaus die Möglichkeit, eine davon unabhängige finanzielle Belohnung auszugeben – und zwar auf schnellem und vor allem unkompliziertem Weg. Die Führungskraft stellt für eines ihrer Teammitglieder den Antrag und nach kurzer Prüfung kann die Karte bereits überreicht werden“, so Thorsten Heck, Bereichsleiter Personalentwicklung und -marketing des Regionalbereichs Personalmanagement der BBT-Gruppe, Region Trier. Das Kartenguthaben ist jederzeit über eine App einsehbar und es ist kein bestimmter Zeitraum festgelegt, in dem das Guthaben einzulösen ist.

„Neben der BKT-Card bieten wir unseren Pflegefachpersonen weitere Benefits. Dazu gehört das seit ein paar Jahren bestehende Arbeitszeitmodell ´Pflege-Flexpool´ für die Allgemeinstationen und Intensivbereiche. Die Pflegefachperson entscheidet dabei selbst, an welchen Tagen sie in welcher Schicht arbeiten möchte. Sollte ein Einspringen an freien Tagen dennoch nötig sein, wird dies vergütet. Weiterhin gehören Stipendien zur akademischen Weiterbildung, pflegeentlastende Maßnahmen wie Betreuungsassistenten auf den Stationen und künftig auch ein zentraler Patiententransportdienst sowie Angebote des Gesundheitsmanagements zu unseren Benefits“, so Jörg Mogendorf.

(Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier)