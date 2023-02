Nach Schließung wegen Geflügelpestfällen: Entwarnung für Neunkircher Zoo

NEUNKIRCHEN. Nach der Schließung des Neukirchner Zoos wegen Geflügelpestfällen bei Wildvögeln in Neunkirchen und Saarlouis gibt es nun Entwarnung.

Der Seuchenerreger ist bisher nicht in den Zoo getragen worden. Das Nationale Referenzlabor für Geflügelpest am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) konnte diese Möglichkeit ausschließen, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte. Der zwischenzeitlich geschlossene Zoo durfte daraufhin wieder öffnen, mit Ausnahme der Greifvogelstation.

Eine erhöhte Wachsamkeit sei jedoch weiterhin von besonderer Bedeutung, hieß es. «Das Veterinäramt behält die Lage selbstverständlich genau im Auge, stimmt sich mit dem Ministerium ab und ist jederzeit darauf vorbereitet, weitere Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung umzusetzen», erklärte Staatssekretär Sebastian Thul.