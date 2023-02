Wahnsinn! Mit dem Hammer auf Kopf des Kontrahenten eingeschlagen

LANDAU. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehl gegen einen 48 Jahre alten Mann erlassen.

Der Angeschuldigte soll in seiner Wohnung in der pfälzischen Stadt einen 44-Jährigen mit einem Hammer schwer verletzt haben, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit.

Demnach waren die Männer am Donnerstagabend laut Polizei in Streit geraten. Der 48-Jährige soll dem Besucher mehrfach mit einem Hammer unter anderem auf den Kopf geschlagen haben. Der 44-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und nach Erlassen des Untersuchungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)