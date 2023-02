Region: Krankheitswelle nach Karneval – viele klagen über Erkältungssymptome

TRIER. Nach Karneval geht im Rheinland und der Region die Krankheitswelle um. Genossen zahlreiche Närrinnen und Narren vor wenigen Tagen noch ausgelassen die frühlingshaften Temperaturen bei Umzügen, endete die Woche für nicht wenige stark erkältet oder krank im heimischen Bett.

Nach Angaben der Hausärzte hat sich die Zahl der Krankmeldungen fast verdoppelt. “Die Krankheitswelle ist da”, sagte beispielsweise eine Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein in Köln. Die meisten Patienten klagen dabei über Erkältungssymptome. Dabei handele es sich sowohl um klassische Erkältungen als auch Grippe oder Corona.

“Erwartungsgemäß sind die Krankenstände in den letzten Tagen explodiert”, sagte der Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, der “Rheinischen Post”. Es zeige sich ein buntes Spektrum an Erkrankungen, überwiegend bei Jüngeren. Die älteren Patienten seien im Karneval weniger aktiv und schützten sich auch häufiger mit Maske.

RKI meldet leichten Anstieg der Grippe-Fallzahlen

Die Zahl der im Labor bestätigten Grippefälle in Deutschland ist wieder leicht angestiegen. Rund 2.400 Erkrankte sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) in der vergangenen Woche gemeldet worden – mehr als jeweils in den drei Wochen zuvor, wie die Arbeitsgemeinschaft Influenza berichtete.

Die relativ hohe Aktivität akuter Atemwegsinfektionen insgesamt scheine durch eine Kombination verschiedener Erreger hervorgerufen zu werden, hieß es vom RKI. Darunter seien typische Erkältungsviren.

(dpa/ZDF/WDR)