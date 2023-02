Region: Gruppenschlägerei bei Karnevalsveranstaltung – drei Verletzte

HAMBUCH. Am gestrige Sonntag, 19.2., kam es gegen 22.15 Uhr am Rande der Karnevalsveranstaltung in Hambuch, Tannenhof, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Gruppierungen. Dabei wurden drei Personen – eine 25-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren – leicht verletzt. Sie erlitten Prellungen, Gesichtsverletzungen und Schürfwunden.

Die Angreifer sollen u.a. als Pirat und Wikinger verkleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cochem zu melden (Telefon: 02671/9840). (Quelle: Polizeiinspektion Cochem)