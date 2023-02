Bitburg: Am Kragen gepackt und ins Gesicht geschlagen – zwei Männer rauben 18-Jährigen aus

BITBURG. Am heutigen Montag, den 20.2.2023, kam es gegen 0.30 Uhr in der Poststraße in Bitburg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes. Der Geschädigte wurde von zwei unbekannten Männern angesprochen, die sofort von ihm die Herausgabe von Bargeld forderten.

Einer der Täter hielt den Geschädigten am Kragen fest, während der zweite Täter ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Anschließend wurde die Forderung wiederholt, so dass der stark verängstigte Mann den Tätern sein Geld aushändigte.

Nach Überreichung des Geldes wurde der Geschädigte gestoßen, so dass er zu Boden fiel. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Fußgängerzone. Einer der Täter soll während der Tat einen roten Kapuzenpullover mit einer Zahlenkombination auf der Brust getragen haben, die der Kostümierung eines Panzerknackers glich.

Augenzeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den noch unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 06561-96850, pibitburg.dgl@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)