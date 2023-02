Luxemburg: Raubüberfall durch Jugendliche – Opfer zu Boden geworfen und verprügelt

LUXEMBURG. Am Samstagabend ereignete sich gegen 20.10 Uhr ein Diebstahl mittels Gewalt zum Nachteil zweier Jugendlicher in Luxemburg-Stadt in der Nähe des Park Monterey. Die Jugendlichen wurden von drei jungen Personen verfolgt und aufgefordert, ihre Handys auszuhändigen. Eines der Opfer, welches den Aufforderungen nicht nachkam, wurde hierbei zu Boden geworfen und verprügelt.

Anschliessend nahmen die drei Täter mehrere Wertgegenstände an sich und ergriffen die Flucht. Es wurde Strafanzeige erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)