Nächtlicher Wildunfall: Berauschter PKW-Fahrer kollidiert mit Reh

LOSHEIM AM SEE. Einer Blutprobe unterziehen musste sich ein Autofahrer, der in der Nacht zum heutigen Freitag, 17.2.2023, um 0.49 Uhr auf der L 158 zwischen Mettlach und Losheim am See einen Wildunfall hatte. Dem Mann lief ein Stück Rehwild in die Fahrbahn. Er meldete den Wildunfall telefonisch und begab sich zu seiner Arbeitsstelle.

An der Unfallstelle fanden die ausgerückten Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland das noch lebende Tier, das von den Beamten von seinen Leiden erlöst werden musste. Den Unfallfahrer trafen die Polizisten später in einem Losheimer Ortsteil an. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an.

Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Es ist auch noch zu klären, ob gegen den Fahrer ein Verfahren wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz einzuleiten ist. Dem Fahrer droht zudem ein Fahrverbot. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)