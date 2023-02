++ Wochenend-Wetter in der Region: Mild, aber regnerisch ++

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll am Wochenende mild, aber regnerisch werden. Am Freitagvormittag ist es stark bewölkt mit leichten Regenschauern, ab Mittag soll es aber weitgehend niederschlagsfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen bei 9 Grad. In der Nacht auf Samstag kann es zeitweise regnen, der Himmel ist stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad ab.

Auch am Samstag soll es bewölkt und regnerisch werden. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 13 Grad, in der Vorderpfalz bei 15 Grad. Es kann dem DWD zufolge zu starken bis stürmischen Böen kommen, in Hochlagen auch zu Sturmböen. Am Sonntag setzt sich der Mix aus Wolken und leichtem Regen fort. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 bis 12 Grad. (Quelle: dpa)