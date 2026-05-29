Update: Asbestbelastung nach Großfeuer in Bollendorf-Weilerbach – Das ist der Stand

BOLLENDORF. Wie von lokalo.de berichtet, kann es infolge des Großfeuers im Ortsteil Bollendorf-Weilerbach am 13.5.2026 in der näheren Umgebung zu einer Belastung durch Asbestfasern gekommen sein. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die ungewöhnliche Verbreitung von Brandpartikeln auf die besondere Größe des Feuers zurückzuführen ist und sich im Wesentlichen auf Reste von Faserzementplatten beschränkt, die in Nähe zum Brandort gefunden wurden.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nach dem Brand zunächst über Tage günstige, feuchte Witterung herrschte, während die daraufhin eingetretene Trockenheit eine Verlagerung von Partikeln erleichterte. Luftmessungen durch eingesetzte Messfahrzeuge, auch außerhalb von Weilerbach, lieferten keine Auffälligkeiten. Um Klarheit zu einer möglichen Ausbreitung zu bekommen, wurden aufgefundene Bruchstücke außerhalb der Brandstelle als asbestbelastet bestätigt. Der betroffene Bereich lässt sich nicht exakt eingrenzen, jedoch können die am 27. Mai ausgesprochenen Handlungsempfehlungen auf Anwohner in unmittelbarer Nähe des abgebrannten Hallenkomplexes, die auch am Brandtag durch die Feuerwehr gewarnt wurden, eingegrenzt werden.

Die weitere Vorgehensweise wird mit den eingebundenen Behörden – die SGD Nord, die Verbandsgemeinde Südeifel und der Zweckverband ART – abgestimmt. Wichtig ist eine zügige Sanierung der Brandstelle, die außerhalb des Verantwortungsbereichs der Kreisverwaltung liegt. Die Dauer der ausgesprochenen Handlungsempfehlungen wird, auch in Abhängigkeit von der Witterung, geprüft. Auch der Zugang zu Schloss Weilerbach soll nach einer vorgesehenen Reinigung des Geländes wieder zügig ermöglicht werden.

Die Sorge aufseiten der Bürgerinnen und Bürger ist nachvollziehbar, jedoch werden Anwohner außerhalb des angesprochenen Bereichs freundlich darum gebeten, von Anrufen bei der Kreisverwaltung abzusehen. Unabhängig davon bleibt es Aufgabe der Grundstückseigentümer, ihre Grundstücke eigenverantwortlich auf mögliche Brandrückstände oder auffällige Materialien zu kontrollieren und gefundene Faserzementbruchstücke nicht eigenständig zu bearbeiten oder zu bewegen. Es wird darum gebeten, Gras- und Heckenschnitt nicht zur Grüngutannahmestelle zu bringen, sondern luftdicht verpackt aufzubewahren und die Annahme mit dem Zweckverband ART zu klären (Emailkontakt: [email protected]). Die zeitnahe Bearbeitung von Anfragen wurde zugesichert. (Quelle: Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm)