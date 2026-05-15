Online Casinos mit Apple Pay: Die besten Anbieter 2026 

Apple Pay wird als Zahlungsmethode in Online Casinos immer beliebter. Die Einzahlung funktioniert in Sekunden, du brauchst keine Kartendaten eintippen und die Bestätigung läuft über Face ID oder Touch ID. Klingt bequem – aber nicht jeder Anbieter bietet Apple Pay an, und es gibt ein paar Punkte, die du kennen solltest.

Welche Online Casinos mit Apple Pay eine Einzahlung ermöglichen und worauf du bei der Auswahl achten solltest, hat BILD.de in einem ausführlichen Guide zusammengestellt. Hier erfährst du, wie Apple Pay im Casino funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und was bei der Auszahlung zu beachten ist.

Wie Apple Pay im Online Casino funktioniert

Die Einzahlung per Apple Pay ist simpel: Du wählst im Casino Apple Pay als Zahlungsmethode, gibst den Betrag ein und bestätigst mit Face ID, Touch ID oder deinem Gerätecode. Das Geld wird sofort gutgeschrieben – in der Regel innerhalb von Sekunden. Deine Kreditkarten- oder Bankdaten sieht das Casino nicht, weil Apple Pay eine verschlüsselte Gerätekontonummer statt deiner echten Kartennummer übermittelt.

Voraussetzung ist ein Apple-Gerät mit Wallet-App (iPhone, iPad, Mac oder Apple Watch) und eine in Apple Pay hinterlegte Debit- oder Kreditkarte. Die meisten deutschen Banken und Sparkassen unterstützen Apple Pay mittlerweile. Auf deinem Kontoauszug erscheint die Transaktion in der Regel als Abbuchung über deine hinterlegte Karte – der Name des Casinos kann dabei sichtbar sein.

Apple Pay im Vergleich mit anderen Zahlungsmethoden

Apple Pay ist schnell und sicher, aber nicht die einzige Option. Jede Zahlungsmethode hat ein anderes Profil:

Methode Einzahlung Auszahlung Bankdaten beimCasino Apple Pay Sofort Bei den meisten Anbieternnicht möglich Nein (tokenisiert) PayPal Sofort Oft unter 1 Stunde Nein Klarna Sofort Nicht möglich Nein Banküberweisung 1-3 Werktage 1-3 Werktage Ja Paysafecard Sofort Über myPaysafe-Konto Nein

Vorteile und Nachteile von Apple Pay im Casino

Apple Pay löst einige echte Probleme bei der Casino-Einzahlung, bringt aber auch Einschränkungen mit, die du kennen solltest:

Vorteile

Sofortige Einzahlung – das Guthaben wird in Sekunden gutgeschrieben, schneller geht es bei keiner Methode

Maximaler Datenschutz – Apple Pay übermittelt eine verschlüsselte Gerätekontonummer statt deiner echten Kartendaten. Das Casino sieht weder Kartennummer noch CVV

Keine App nötig – Apple Pay ist direkt in Safari und die Wallet-App integriert. Du brauchst keinen zusätzlichen Account bei einem Zahlungsdienstleister

Biometrische Sicherheit – jede Transaktion wird per Face ID, Touch ID oder Gerätecode bestätigt. Ohne dein Gesicht oder deinen Fingerabdruck geht nichts

Nachteile

Auszahlung meist nicht möglich – die meisten deutschen Casinos unterstützen Apple Pay nur für Einzahlungen. Du brauchst eine alternative Auszahlungsmethode wie Banküberweisung oder PayPal

Nur Apple-Geräte – Android-Nutzer sind ausgeschlossen. Ohne iPhone, iPad oder Mac kannst du Apple Pay nicht nutzen

Nicht bei allen Casinos verfügbar – die Zahl der GGL-lizenzierten Anbieter mit Apple Pay wächst, ist aber kleiner als bei PayPal oder Klarna

Keine natürliche Budgetkontrolle – wie bei PayPal ist dein Bankkonto direkt verknüpft. Anders als bei der Paysafecard gibt es keine Ausgabenbremse durch begrenztes Guthaben

Mögliche Kreditkarten-Zusatzgebühren – manche Banken berechnen bei Glücksspiel-Transaktionen über Kreditkarten eine Zusatzgebühr von bis zu 3 % oder pauschal 5 Euro. Da Apple Pay auf deiner hinterlegtenKreditkarte basiert, kann diese Gebühr auch bei Apple-Pay-Einzahlungen anfallen. Prüfe deine Kreditkartenabrechnung nach der ersten Einzahlung

Was bei der Auszahlung zu beachten ist

Der größte Haken an Apple Pay im Casino: Auszahlungen sind bei den meisten deutschen Anbietern nicht möglich. Technisch unterstützt Apple Pay über Visa Direct und Mastercard Send Gutschriften auf die hinterlegteKarte – aber die wenigsten GGL-lizenzierten Casinos haben diese Schnittstelle integriert. In der Praxis funktioniert Apple Pay daher nur als Einzahlungsmethode. Für Gewinne brauchst du eine Alternative wie Banküberweisungoder PayPal.

Das bedeutet auch, dass das Closed-Loop-Prinzip nicht greift: Du zahlst per Apple Pay ein, aber die Auszahlung geht auf ein anderes Konto. Die meisten GGL-lizenzierten Casinos lösen das, indem sie die Auszahlung auf die hinterlegte Kreditkarte oder das Bankkonto hinter deiner Apple-Pay-Wallet leiten.

In der Praxis heißt das: Hinterlege direkt bei der Registrierung eine Auszahlungsmethode – am besten PayPal oder eine Bankverbindung. So vermeidest du Verzögerungen, wenn du zum ersten Mal auszahlen willst. Die KYC-Verifizierung (Identitätsprüfung) solltest du ebenfalls direkt nach der Registrierung erledigen, nicht erst beim Auszahlen.

Kläre vor der Registrierung, welche Auszahlungsmethoden der Anbieter unterstützt und ob Gebühren anfallen. Bei seriösen Anbietern ist die Auszahlung kostenlos.

Worauf du bei der Anbieterwahl achten solltest

Apple Pay als Zahlungsmethode allein sagt nichts über die Seriosität eines Casinos aus. Diese Punkte solltest du zusätzlich prüfen:

GGL-Lizenz – nur Anbieter auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (gluecksspiel-behoerde.de) sind in Deutschland legal

Bonusbedingungen – prüfe, ob Apple-Pay-Einzahlungen für den Willkommensbonus qualifizieren. Manche Anbieter schließen bestimmte Zahlungsmethoden aus

Mindesteinzahlung – liegt bei den meisten Apple-Pay-Casinos zwischen 10 und 20 Euro

Auszahlungswege – kläre vor der ersten Einzahlung, wie du dir Gewinne auszahlen lassen kannst

Spielauswahl beachten – GGL-lizenzierte Spielotheken bieten hauptsächlich Slots und Poker. Klassische Tischspiele wie Roulette oder Blackjack sind bei privaten Anbietern in der Regel nicht verfügbar

Bedenke außerdem: Der tatsächliche RTP (Return to Player) liegt bei GGL-lizenzierten Anbietern durch die deutsche Einsatzsteuer von 5,3 % in der Regel bei 88 bis 92 % – niedriger als die internationalen Herstellerangaben. Das ist kein Betrug, sondern eine Folge der Regulierung.

Fazit

Apple Pay ist die schnellste und sicherste Einzahlungsmethode für Online Casinos in Deutschland. Die Kombination aus sofortiger Gutschrift, tokenisierten Kartendaten und biometrischer Bestätigung macht es zur bequemstenOption für iPhone-Nutzer.

Der Nachteil bleibt die fehlende Auszahlungsfunktion: Du brauchst immer eine zweite Zahlungsmethode für Gewinne. Wäge ab, ob dir die schnelle Einzahlung den Umweg bei der Auszahlung wert ist – und achte wie bei jederZahlungsmethode auf eine gültige GGL-Lizenz des Anbieters.

Wenn du merkst, dass dein Spielverhalten problematisch wird, findest du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kostenlose Beratung unter 0800 1 37 27 00 (Montag bis Donnerstag 10-22 Uhr, Freitag bis Sonntag 10-18 Uhr).