Dachstuhlbrand in historischem Klostergebäude: Das war die Ursache

Am Montag bricht in dem historischen «Palais Drei-Klang» auf dem Oberwerth ein Feuer aus. Jetzt gibt die Polizei die Brandursache bekannt.

KOBLENZ. Der Dachstuhlbrand im Koblenzer Stadtteil Oberwerth ist in Folge von Handwerkerarbeiten ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung würden nach abgeschlossener Brandursachenermittlung nicht vorliegen, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Montagabend im Dachgeschoss ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Bei dem Gebäude handelt es sich um das denkmalgeschützte historische «Palais Drei-Klang», ein ehemaliges Kloster, das 1907 erbaut und momentan zu Eigentumswohnungen umgebaut wird.

Hinsichtlich der Schadenshöhe können laut Polizei nach wie vor keine validen Angaben gemacht werden. Nicht zuletzt auch aufgrund der Löscharbeiten (Eindringen von Löschwasser) dürfte sich der Schaden wie bereits gemeldet mindestens im hohen 6-stelligen Bereich bewegen. Letztendlich kann die Schadenshöhe nur gutachterlich beziffert werden. (Quellen: dpa, Polizeipräsidium Koblenz)