Luxemburg: Häusliche Gewalt, Schlägerei an Bahnhof und Einbrüche

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Streitigkeiten und Ruhestörungen, häusliche Gewalt sowie Einbrüche im Großherzogtum.

In den vergangenen Stunden wurde die Polizei mehrfach wegen Streitigkeiten und Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation beim Eintreffen der Beamten bereits beruhigt oder konnte vor Ort geklärt werden.

In einem Fall wurde im Rahmen häuslicher Gewalt in Echternach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Verweisung gegen eine der beteiligten Personen ausgesprochen.

Am 14.4.2026 wurde der Polizei gegen 23.25 Uhr ein Mann in einem Lokal in der Rue des Capucins in Luxemburg-Stadt gemeldet, der randalieren und Gäste belästigen würden. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann weiterhin provokativ und respektlos. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht.

Ebenfalls am 14.4.2026, gegen 23.55 Uhr, wurde der Polizei ein Mann im Parc de la Chiers in Differdingen gemeldet, der sich vor einer Passantin entblößt hätte. Anhand der Beschreibung konnte kurze Zeit später ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Protokoll wurde erstellt.

Am 15.4.2026, gegen 4.45 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da er eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So unter anderem in der Rue du Fossé in Esch-sur-Alzette sowie in der Avenue Frantz Clément in Mondorf-les-Bains. In beiden Fällen wurden Geschäftslokale ins Visier genommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten jeweils Bargeld.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)