RLP: Ehemaliges Kloster in Flammen — Kripo ermittelt — Hunderttausende Euro Schaden

Der Dachstuhl des Gebäudes steht in Flammen. Nach einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz ist der Brand inzwischen gelöscht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

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Symbolbild (KI)

KOBLENZ. Ein ehemaliges Kloster im Koblenzer Stadtteil Oberwerth ist am Montagabend in Brand geraten. Der Dachstuhl des historischen Gebäudes in der Beethovenstraße habe gebrannt, teilte die Polizei mit.

Inzwischen ist das Feuer demnach gelöscht, Personen wurden nicht verletzt. Bewohnt ist das ehemalige Kloster nach Polizeiangaben nicht. Demnach handelt es sich um das denkmalgeschützte historische «Palais Drei-Klang», das 1907 erbaut wurde und momentan zu Eigentumswohnungen umgebaut wird.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Die genaue Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt – einer ersten Schätzung der Polizei zufolge liegt die Schadenssumme bei mindestens mehreren hunderttausend Euro. (Quelle: dpa)

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