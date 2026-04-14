Blitz-Statistik Rheinland-Pfalz: In dieser Stadt schlugen 2025 die meisten Blitze ein

Während Kaufbeuren im bayerischen Allgäu bundesweit in der Blitzdichte führt und Kiel kaum Blitze sieht, glänzt die pfälzische Kommune im Landesvergleich.

MAINZ/WIEN. Kaiserslautern führt die Blitz-Statistik in Rheinland-Pfalz an. Wie aus regionalisierten Tabellen des Informationsdienstes Aldis/Blids in Wien hervorgeht, hatte die pfälzische Stadt im vergangenen Jahr die höchste Blitzdichte im Bundesland. Gezählt werden Blitze pro Quadratkilometer.

Kaiserslautern kam demnach auf den Wert 0,55, gefolgt von Worms (0,54) und Frankenthal (0,46). Am Ende der Liste steht der Rhein-Hunsrück-Kreis (0,13). Die Landeshauptstadt Mainz belegt einen mittleren Platz (0,28).

Wo sich Deutschlands Blitzhauptstadt befindet

Deutschlandweit war 2025 in Kaufbeuren im bayerischen Allgäu mit 1,23 Blitzen pro Quadratkilometer die höchste Blitzdichte gemessen worden. Im norddeutschen Kiel (Schleswig-Holstein) war die Blitzdichte mit 0,05 am niedrigsten.

Insgesamt hat es in Deutschland 2025 ungewöhnlich selten geblitzt. 99.930 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf. Das waren nicht einmal halb so viele wie im Vorjahr, als das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 209.619 Einschläge registrierte.

Wie zählt man die Blitzdichte?

Wie häufig Blitze entstehen, hängt stark vom Wetter ab. Wärme und Feuchtigkeit machen sie wahrscheinlicher, weswegen sie vor allem im Sommer auftreten, in besonders trockenen Jahren aber tendenziell seltener sind.

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In der hier genannten Statistik zählen nur Erdblitze – also Einschläge und keine Entladungen in den Wolken – und jeder Blitz nur einmal. (Quelle: dpa)