++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für SUPER 95 und SUPER PLUS gehen hoch ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 09.04.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 03.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sinkt um Mitternacht für Karfreitag ein wenig!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich und kostet am Donnerstag dann weiter 2,186 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin wird um 1,8 Cent erhöht, und der Liter kostet am Donnerstag 1,776 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 2,8 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag 1,886  Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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1 Kommentar

  1. Rohoilpreis ist am fallen, da steckt bestimmt was anderes dahinter,wie damals zu „politischen Coronazeiten“,wie Herr Streeck die Situation am Schluss nannte. Damals bereicherte sich nebenbei die Pharmakonzerne,diesmal die Oilriesen.

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