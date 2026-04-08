Flächenbrand am Truppenübungsplatz Daun: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

DAUN – Am 08.04.2026 wurde die Feuerwehr Daun um 14:44 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen.

Auf dem Truppenübungsplatz der Heinrich-Hertz-Kaserne war ein Flächenbrand ausgebrochen. Die Flammen erstreckten sich über eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern. Zusätzlich zu diesem Hauptbrandherd stellten die Einsatzkräfte weitere kleine Brandstellen im angrenzenden Waldgebiet fest. Die Feuerwehr rückte umgehend mit dem Kommandowagen und drei schweren Tanklöschfahrzeugen aus.

Systematisches Vorgehen bei der Brandbekämpfung

Vor Ort setzten die Brandschützer einen speziellen Waldbrandsatz ein. Um den Flächenbrand effektiv zu bekämpfen, wurde eine Wasserversorgung über das TLF 3000 aufgebaut. Die Einsatzkräfte verlegten eine C-Leitung zu einem Verteiler und gingen von dort mit zwei wendigen D-Leitungen direkt gegen die Flammen vor. Diese Methode ermöglicht ein präzises Löschen bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch, was bei Vegetationsbränden entscheidend ist.