++ Nach Schüssen im Prüm: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem Justin K. ++

PRÜM – Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, sucht die Polizei nach dem heutigen Polizeieinsatz in Prüm jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen Justin K.

Er ist 25 Jahre alt, ca. 1,67 m groß und von hagerer Statur. Er trägt einen beigen Hoodie mit beiger Aufschrift vorne, eine dunkelblaue Jogginghose und weiße Schuhe. Der Mann hat zottelige, kinnlange braune Haare.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer weiß, wo er sich derzeit aufhält? Hinweise nimmt die Polizei unter 0651 983-43900 entgegen.

Bei einer Sichtung des Mannes wählen Sie bitte umgehend den Notruf und geben Sie den Standort durch. Bürgerinnen und Bürger werden dringend dazu angehalten, den Mann nicht selbstständig anzusprechen!