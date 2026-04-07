Trier: Vorwürfe gegen OB Leibe – Grüne rudern zurück

TRIER. Noch vor wenigen Wochen klang es nach politischem Endkampf: Die Trierer Grünen erklärten, der Oberbürgermeister habe „Vertrauen endgültig verspielt“, gemeinsam mit der FDP forderten sie seinen Rücktritt – wegen des angeblich abgeschlossenen Mietvertrages für das geplante Probezentrum für das Trierer Theater.

Nun aber ist in der aktuellen Linie der Fraktion um Michael Lichter auf einmal auffallend viel Vorsicht, Relativierung und Absicherung zu lesen. Die Grünen erklären inzwischen selbst: „Wir sehen deshalb den Vorwurf“, Leibe habe die Öffentlichkeit systematisch über die Existenz dieses Mietvertrages getäuscht, „als nicht nachgewiesen an“. Das ist ein klarer Rückzug.

Von Sebastian Schmitz

Denn der entscheidende Punkt ist eindeutig: Die Stadt Trier teilte nach Vorlage des ADD-Prüfergebnisses mit, wie lokalo.de bereits exklusiv berichtete, die Rechtsauffassung der Verwaltung sei in den zentralen Fragen bestätigt worden; insbesondere habe Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit dem Grundmietvertrag 2020/2021 noch keinen Vertrag für die damals nicht fertiggestellten Probebühnen unterzeichnet. Genau daran entzündete sich aber ein erheblicher Teil der politischen Eskalation der vergangenen Wochen, angeführt von den Trierer Grünen mit dem stellvertretendem Fraktionsvorsitzenden, Michael Lichter, und Wolf Buchmann.

Und nun? Nun räumen die Grünen selbst ein, der Vorwurf, Leibe habe die Öffentlichkeit systematisch über die Existenz eines Mietvertrags getäuscht, sei „nicht nachgewiesen“. Das ist zum einen ein aufschlussreiches Eingeständnis und zum anderen der Versuch einer politischen Relativierung mit erheblicher Fallhöhe. Denn wer monatelang maximale Empörung organisiert und am Ende den schärfsten Vorwurf nicht mehr halten kann, der betreibt keine Offensive mehr, sondern sichtbare Schadensbegrenzung.

Natürlich versuchen Lichter und seine Mitstreiter zugleich, diese Kehrtwende rhetorisch zu überdecken. Die ADD habe den eigenen Prüfbericht „vollständig bestätigt“ – sowie die Remonstration des ehemaligen Trierer Baudezernenten Andreas Ludwig (die im juristischen Sinne keine Remonstration war, Anm. der Redaktion). Doch genau darin liegt der Widerspruch: Wer sich vollständig bestätigt sieht, muss den zentralen Täuschungsvorwurf nicht im selben Atemzug kassieren. Tatsächlich schrumpft die Affäre damit auf das zusammen, was sie nach der ADD-Lesart vor allem ist: ein reines verwaltungs- und haushaltsrechtliches Problem, aber eben nicht der große persönliche Überführungsfall gegen den Oberbürgermeister.

Besonders verräterisch ist deshalb die neue Ausweichbewegung der Grünen. Statt weiter mit voller Wucht auf dem ursprünglichen Kernvorwurf zu beharren, verweisen sie nun auf Punkte, die von der ADD nicht geprüft worden seien. Und sie hoffen ferner auf den Landesrechnungshof und die von der CDU-Fraktion für den 27. April angekündigte Expertenanhörung. Auch das scheint politisch klar lesbar: Wenn die große Anklage nicht trägt, muss die Debatte auf neue Nebenkriegsschauplätze verlagert werden.

Für Trier bleibt damit vor allem eine Erkenntnis: Die Grünen haben in dieser Affäre sehr früh sehr hoch gepokert. Jetzt, da das Prüfergebnis zentrale Zuspitzungen nicht stützt, wird aus dem martialischen Angriff plötzlich nur noch eine Formel des Rückbaus. Aus „Vertrauen endgültig verspielt“ wird ein vorsichtiges „nicht nachgewiesen“.