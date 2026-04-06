FourSide Trier dicht: Nach wochenlanger Unsicherheit – Die wahren Leidtragenden sind die Mitarbeiter

TRIER. Das FourSide Plaza Hotel in Trier ist geschlossen, die komplette Belegschaft wurde gekündigt. Für die Beschäftigten endet damit nicht nur ein Job, sondern eine Hängepartie, die sich offenbar über Wochen und Monate auf ihrem Rücken abgespielt hat.

Während andernorts darüber diskutiert wird, welche Folgen die Schließung des FourSide Plaza Hotels für Veranstaltungen, insbesondere den Trierer Karneval, haben könnte, geraten die eigentlichen Leidtragenden scheinbar schnell aus dem Blick: die (ehemaligen) Beschäftigten. Denn für sie geht es nicht um Säle, Ausweichflächen oder Termine, sondern knallhart um Einkommen, Zukunft und die Erfahrung, in einer entscheidenden Phase weitgehend allein gelassen worden zu sein.

Es ist das, was Beschäftigte in solchen Situationen leider zuerst spüren: nicht die Pressemitteilung, nicht die offizielle Sprachregelung, nicht das glatt formulierte Krisen-Deutsch einer Konzernzentrale. Sondern schlicht und einfach die nackte Unsicherheit. Türen zu. Zukunft offen. Job weg.

Schließung bestätigt – komplette Belegschaft betroffen

Genau das scheint sich nun beim FourSide Plaza Hotel Trier zu bestätigen. Der Standort ist dicht, die Mitarbeiter sind nach Informationen von lokalo.de allesamt gekündigt. Dass das Haus bereits geschlossen ist, wird auch aus der Branche bestätigt: Nach Angaben von „Hotel vor9“ hat Revo die Immobilie am 27. März 2026 an den Eigentümer zurückgegeben. Eine Fortführung unter Wyndham ist demnach nicht mehr vorgesehen; rund 20 Beschäftigte verloren ihre Jobs!

Insolvenz, Restrukturierung – und viele offene Fragen

Brisant ist der Fall auch deshalb, weil die Krise des Trierer Hauses nicht im luftleeren Raum steht. Die Revo Hospitality Group, hervorgegangen aus der früheren HR Group, hatte Mitte Januar 2026 für rund 140 Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Betroffen waren damals nach Unternehmensangaben rund 125 Hotels in Deutschland und Österreich mit etwa 5.500 Beschäftigten. In einem neuen Statusbericht vom 1. April 2026, über den „Hotel vor9“ berichtete, ist inzwischen sogar von 175 Hotelbetriebsgesellschaften die Rede, deren Verfahren nun eröffnet werden und die grundsätzlich weitergeführt werden sollen. Gerade vor diesem Hintergrund wirkt das abrupte Aus in Trier für den Beobachter besonders widersprüchlich.

Denn zwischen der offiziellen Erzählung von Stabilisierung und Fortführung auf der einen Seite und einem geschlossenen Hotel mit gekündigter Belegschaft auf der anderen klafft eine Lücke, die durchaus Fragen aufzuwerfen scheint. Für die Mitarbeiter geht es dabei nicht um Markenstrategie oder Restrukturierungsjargon, sondern um Miete, Lebensunterhalt und natürlich die bittere Frage, warum sie offenbar erst sehr spät mit der wirklichen Entwicklung des Arbeitgebers konfrontiert wurden.

Im Alltag zeichnete sich das Ende offenbar längst ab

Besonders bitter ist, dass sich das Ende des Hauses offenbar seit Längerem im Alltag des Betriebs abgezeichnet hat. An einen regulären Hotelbetrieb war in den vergangenen Wochen demnach kaum noch zu denken. Immer wieder soll es zu erheblichen Einschränkungen gekommen sein, etwa bei Strom und Telefon, der Nutzbarkeit einzelner Etagen und in weiteren Bereichen, die für einen funktionierenden Hotelalltag zentral sind. Nach Informationen von lokalo.de sollen ausbleibende Mietzahlungen wiederholt im Zusammenhang mit diesen Unterbrechungen gestanden haben. Der unmittelbare Todesstoß sei am Ende eine defekte Heißwassertherme gewesen: Ohne heißes Wasser sei ein regulärer Hotelbetrieb nicht mehr möglich gewesen, Gruppen und Gäste hätten daraufhin in andere Häuser, darunter Vienna House und ibis, ausquartiert werden müssen. Nach Informationen von lokalo.de war der Standort damit faktisch bereits rund drei Wochen vor der endgültigen Schließung kaum noch regulär zu betreiben.

Kaum Kommunikation gegenüber der Belegschaft

Hinzu kam – wie es lokalo.de zugetragen wurde -, dass es gegenüber den Beschäftigten an klarer und verlässlicher Kommunikation fehlte. Erkennbare Mitarbeiterversammlungen oder eine offene Einordnung der Lage soll es dabei nicht gegeben haben. Gerade das verschärft die Lage der Betroffenen: Wer in einem Hotel unter erschwerten Bedingungen weiterarbeitet, erwartet zumindest Orientierung, Transparenz und eine verlässliche Auskunft und Perspektive. Wenn all das ausbleibt, bleibt am Ende nicht nur der Verlust des Arbeitsplatzes, sondern auch das Gefühl, den Entwicklungen im eigenen Haus weitgehend ausgeliefert gewesen zu sein.

Von verbindlichen Jobangeboten in anderen Häusern, wie in einem Printerzeugnis der Rheinischen Post zu lesen war, konnte nach Informationen von lokalo.de zudem keine Rede sein. Vielmehr soll den Betroffenen lediglich signalisiert worden sein, man könne sich dort ja bewerben, schließlich gebe es die ein oder andere offene Stelle. Für viele Beschäftigte verstärkte auch das den Eindruck, am Ende eher abgefertigt als aufgefangen worden zu sein.

Selbst naheliegende Lösungen wurden offenbar gestoppt

Besonders schwer nachvollziehbar erscheint vielen Beschäftigten auch ein weiterer gegenüber lokalo.de berichteter Vorgang aus den letzten Wochen. Im Zuge drohender beziehungsweise zeitweiliger Stromabschaltungen soll aus der Belegschaft heraus versucht worden sein, verderbliche Lebensmittel zu retten. Ein solcher Vorstoß sei jedoch wieder gestoppt worden. Für viele im Haus ist genau das sinnbildlich für die letzten Wochen: Nicht fehlendes Engagement war das Problem, sondern der Eindruck, dass selbst naheliegende Lösungen scheinbar nicht mehr gewollt waren.

Der Fall reicht über Trier hinaus

Dass im Zusammenhang mit dem Trierer FourSide auch Namen wie Vienna House und ibis Styles fallen, ist dabei kein Zufall. Beide Marken tauchen – ebenso wie FourSide – im offiziellen Marken- und Betreiberumfeld der Revo Hospitality Group auf. Damit ist Trier nicht nur Schauplatz einer einzelnen Hotelschließung, sondern Teil eines größeren Geflechts aus Marken, Betreibern und Vertragsverhältnissen. Das bedeutet nicht automatisch, dass andere Trierer Häuser unmittelbar betroffen sind. Es zeigt aber sehr klar, dass der Fall FourSide kein isoliertes Betriebsproblem ist.

Der Eindruck einer schleichenden Abwicklung

Für viele ehemalige Beschäftigte verdichtete sich in den letzten Wochen das Bild eines Hauses, das seinem Ende nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt entgegenging. Nach Informationen von lokalo.de sorgten dabei gerade jene Widersprüche für zusätzliches Unverständnis, die im laufenden Betrieb offen zutage traten: Einerseits häuften sich Abschaltungen, Ausfälle und Einschränkungen in zentralen Bereichen, andererseits fehlte vielen Betroffenen erkennbar der Eindruck, dass der Standort noch ernsthaft stabilisiert werden sollte. Einen belastbaren Beleg für eine gezielte Strategie liefert das nicht. Es erklärt aber, warum sich bei vielen Betroffenen der Eindruck verfestigt hat, dass der Standort am Ende nicht mehr ernsthaft stabilisiert, sondern nur noch in Richtung Schließung verwaltet wurde.

Was offen bleibt

Offen bleibt damit vor allem, seit wann intern klar war, dass der Standort in Trier nicht mehr zu halten ist. Ebenso stellt sich die Frage, warum sich die Bedingungen im laufenden Betrieb offenbar über Wochen so deutlich verschlechterten, weshalb die Belegschaft darüber nicht früher und transparenter informiert wurde und warum am Ende der Eindruck entstand, dass die Mitarbeiter den Niedergang ihres Arbeitsplatzes nur noch begleiten, nicht aber nachvollziehen konnten.

*Bei diesem Text handelt es sich um einen analytischen Kommentar auf Grundlage vorliegender Informationen und Berichte.